Покручивание кольца снимает стресс

Нервные люди любят постоянно теребить кольца или просо любят постоянно что-то крутить. На днях появилось новинка – кольцо для такой категории населения. По конструкции это замечательное изобретение похоже на подшипник и оно может проворачиваться с движением сразу нескольких шестеренок внутри.

Кольцо создано из качественной хирургической стали и бесуловно обладает не только функциональной ценностью но и визуальной. На него просто приятно смотреть и конечно загадочные шестеренки завараживают.

newsland.ru