Покручивание кольца снимает стресс
11:02, 17 февраля 2010Страна
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Разгрузка нервной системы
Нервные люди любят постоянно теребить кольца или просо любят постоянно что-то крутить. На днях появилось новинка – кольцо для такой категории населения. По конструкции это замечательное изобретение похоже на подшипник и оно может проворачиваться с движением сразу нескольких шестеренок внутри.
Кольцо создано из качественной хирургической стали и бесуловно обладает не только функциональной ценностью но и визуальной. На него просто приятно смотреть и конечно загадочные шестеренки завараживают.
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