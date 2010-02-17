Дети толстеют из-за бабушек и дедушек

Маленькие дети, находящиеся под опекой бабушек и дедушек, чаще набирают лишний вес. Анализ 12 тыс. детей во возрасте трех лет показал, что риск повышается на 15%, если бабули присматривают за ребенком время от времени, и на 34% — если не отходят от малыша ни на шаг в течение всего дня.

Если же дети посещают дошкольные учреждения или сталкиваются с домоучительницами, риск отсутствует вовсе. И дети живут и здравствуют стройными.

При изучении социально-экономических факторов стало очевидным, что риск повышается у детей из обеспеченных семей, чьи мамы делают карьеру, имеют научную степень и живут с любовником, а не отцом ребенка. Кроме того, для талии малыша опасно отдавать его на целый день другим родственникам и друзьям.

До сих пор считалось, что забота, которую проявляют бабушки и дедушки ничем не хуже родительского внимания и уж тем паче намного лучше, чем то, что могут предложить няни и воспитательницы.

Ученые, правда, не обратили внимание на корреляцию между лишним весом у детей и их попечителей.

В исследовании Лондонского колледж-университета использовались данные, полученные в ходе проекта Millennium Cohort Study по изучению состояния здоровья британских детей в возрасте от девяти месяцев до трех лет, родившихся в 2000 и 2001 гг.

В Великобритании примерно каждый четвертый дошкольник имеет лишний вес или страдает ожирением. Влияние методов ухода за ребенком на массу тела по сей день остается неизученным, хотя очевидно, что это означает разную диету и количество физической активности.

Результаты исследования опубликованы в издании International Journal of Obesity.

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