Парацетамол во время беременности провоцирует астму

Дети, которые подвергались воздействию ацетаминофена в пренатальном возрасте, чаще имеют симптомы астмы до пяти лет. Это показало обследование 300 детей, проведённое Колумбийским университетом. Выявленная связь была сильнее у детей с вариантом гена глутатион С трансфераза, участвующего в детоксикации чужеродных веществ в организме. Врачи полагают, что менее эффективная детоксикация влияет на развитие астмы из-за действия жаропонижающего препарата ацетаминофена.

Специалисты рассмотрели использование анальгетиков во время беременности и обнаружили, что 34% женщин применяли ацетаминофен, который впоследствии развивал признаки хрипов, респираторных нарушений, аллергии и астмы у 27% детей. Риск дыхательных проблем у детей был выше с увеличением числа дней дородового материнского использования лекарства.

Ацетаминофен, также известный под названием парацетамол, очень часто используется для лечения детей в Америке, начиная с 1980-х годов. Многие беременные женщины выбирают этот анальгетик для собственного лечения - в основном как средство против головной боли. Повышение сферы действия применения ацетаминофена в США совпало с удвоенной распространённостью детской астмы в период с 1980 по 1995 год. Американские фармацевты зафиксировали, что риск астмы у детей в связи с пренатальным действием лекарства оставался неизменно высоким и не зависел от факторов пола, наличия астмы у матери, действия табачного дыма, применения антибиотиков и послеродового использования парацетамола.

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