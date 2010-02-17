Качество воды можно определить при помощи моллюсков

Моллюски моментально реагируют на изменения окружающей их водной среды.

В Москве вводится новая система контроля качества воды. В 2010 году на «Мосводоканале» в качестве экспертов будут использоваться пресноводные моллюски. По словам заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна, моллюски являются «весьма точными индикаторами и моментально реагируют на изменения окружающей их водной среды».

Принцип новой системы основан на том, что в случае появления загрязнений, представляющих опасность, частота сердечного ритма у моллюсков резко повышается, соответственно, изменяется и кардиограмма. Таким образом, прикрепив максимально близко от сердца датчик, можно получать кардиограмму животных и следить за качеством воды.

Петросян уточнил, что для Москвы необходимо как минимум четыре подобных индикаторных системы. Моллюски живут в нормальных условиях около 15 лет, поэтому срок службы организмов довольно большой, сообщает РИА Новости. Подобная технология успешно применяется во многих европейских странах.

aif.ru