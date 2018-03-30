Почему украинки боятся визитов к онкологу?

Рак молочной железы занимает в Украине первое место среди онкологических заболеваний женщин... У нас порядка более четверти женщин поступают с запущенными стадиями... Если у пациентки болели раком молочной железы близкие родственники - мать, тетя, сестра, как правило рак в таких случаях протекает агрессивнее... Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" провел в Киеве круглый стол на тему «Рак молочной железы: счет идет на часы».

Рак молочной железы - лидер среди онкозаболеваний

В 2008 году, по уточненной информацией национального канцерреестра, в нашей стране было зарегистрировано 15 487 женщин впервые заболевших раком молочной железы, умерло более 7 500 тысяч. Чаще всего эта онкопатология поражает жительниц восточных регионов, Киева, Одессы и Севастополя. 37 % среди заболевших - женщины трудоспособного возраста, и также более 30 % женщин трудоспособного возраста умирает от этой онкопатологии. Таким образом, рак молочной железы занимает в Украине первое место в структуре онкологических заболеваний среди женщин. По словам руководителя отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессора Ивана СМОЛАНКА, наша страна тут - не исключение. "В целом в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают. Количество женщин с раком груди с каждым годом растет и в Центральной Европе и в Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев этой болезни - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США," - отмечает профессор СМОЛАНКА.

Женщины предпочитают экстрасенсов...

Показатели смертности от рака молочной железы в Украине преобладает над среднестатистическими европейскими данными. Профессор СМОЛАНКА подчеркивает, основная причина в том, что украинки поздно обращаются к специалистам-онкологам, иногда помочь уже ничем нельзя.

Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенных форм рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и тому подобное.

"У нас порядка более четверти женщин поступают с запущенными стадиями, к сожалению. Это обусловлено тем, что женщина, обнаружив у себя опухолевое образование, часто неправильно сориентирована и идет лечиться нетрадиционными методами - у биоэнергетиков, фитотерапевтов, колдунов экстрасенсов. Лечат горе-целители онкобольную довольно длительное время, а затем бросают ее на произвол судьбы. А теряя драгоценное время, болезнь развивается из ранней стадии в позднюю. Время, за которое опухоль распространяется так, что врачи уже ничем не могут помочь," - говорит И.СМОЛАНКА.

Специалисты настаивают - если женщина обнаружила у себя в молочной железе любые уплотнения или изменения она обязательно должна обратиться к специалисту.

По мнению И.СМОЛАНКА, еще женщину от визита к онкологу останавливает боязнь потерять молочную железу. Поэтому она идет к кому угодно, к любому, кто предлагает лечиться безоперативными методами. И опять теряет драгоценное время, ведь обычно эти методы оказываются неэффективными, безрезультатными.

А ведь на ранней стадии онкологии почти всегда делают органосохраняющие операции, не удаляя молочную железу полностью. Кроме этого, убеждает профессор Смоланка, даже в запущенных стадиях очень часто удается уменьшить опухоль, довести ее до такого состояния, когда возможно сделать органосохраняющую операцию. К тому же, есть ряд восстановительных, реконструктивных операций, которые позволяют и после полного удаления молочной железы восстановить ее форму и объем.

Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают.

Возраст и наследственность - основные факторы риска

По словам профессора СМОЛАНКА, чаще болеют женщины после 50 лет. "Сам возраст и является риском, после 40 лет риск развития рака молочной железы возрастает, но пик - после 50," - подчеркивает он.

Вторым по актуальности фактором риска профессор называет наследственный фактор. "В 17-й и 13-й хромосомах обнаружен ген рака молочной железы. И этот фактор играет немаловажную роль в развитии рака этой локализации. К тому же, если у пациентки болели близкие родственники - мать, тетя, сестра, как правило рак в таких случаях протекает агрессивнее. Потому здесь очень важно раннее обращение к специалистам, чтобы они смогли четко составить оптимальную тактику лечения," - говорит профессор.

Он обратил внимание на то, что именно курящие женщины чаще заболевают раком молочной железы. "Считают, что курение приводит в основном к раку легких, однако именно эта пагубная привычка увеличивает у женщины риск заболеть раком на 30 %," - подчеркнул И СМОЛАНКА.

Также он называет факторами риска ранее или позднее начало месячных, позднюю менопаузу, рождение ребенка после 30 лет, частые аборты, гинекологические заболевания, травмы молочной железы (увеличивают риск на 17 %), заболевания эндокринных органов, которые нарушают гормональный баланс в женском организме. Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечниках, щитовидке.

"К развитию патологии может привести и неверно пролеченные доброкачественные опухоли, неправильно выбранная тактика лечения. Прежде чем пойти лечиться у врача нетрадиционной медицины (пусть даже и при самом, казалось бы, "банальном" образовании), нужно обязательно посетить онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание," - отмечает профессор.

Кстати, доброкачественных образований молочной железы - гораздо больше. И лечатся они успешно - консервативно или хирургическим путем. Это, прежде всего, фиброаденомы, мастодинии - боли в молочных железах. Если боли циклические, они связаны с гормональными изменениями, а если нециклические - это должно насторожить женщину, и она должна обязательно обратиться для консультации к специалисту.

В 70 % случаях женщины сами выявляют патологии в молочной железе

Врачом первого контакта при возможном выявлении новообразования в молочной железе является гинеколог. Женщины чаще обращатся ко врачу этой специальности. Он должен обращать внимание на изменения в железе, и если такие есть отправить пациентку к маммологу.

Но женщина и сама обязана уметь грамотно проводить самообследование груди. Каждый месяц. Ведь, по словам специалистов, в 70 % случаев женщина сама впервые обнаруживает новообразование, уплотнение, изменение кожи или выделением из соска.

Обследование молочных желез заключается в осмотре и пальпации (ощупывание органа), при котором изучаются степень формирования желез, форма, размеры, состояние кожи над молочными железами, форма соска, наличие и характер выделений из соска. Проводится поверхностная и глубокая пальпация желез и лимфоузлов, определяется наличие уплотнений и их характер.

Прощупывать железу нужно нежно, избегая грубого захвата большого участка ткани . Очень важно прощупать мышечную впадину, не увеличены ли подмышечные лимфоузлы, а также надключичные.

Специалисты рекомендуют женщинам до 40 лет обязательно пройти обследование на УЗИ, после 40 - раз в два-три года делать маммографию, после 50 еще чаще.

Наталия Максименко