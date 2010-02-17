В Ялте ликвидируют последствия урагана.

«Такого урагана в Ялте не помнят даже старожилы - порывы ветра достигали 35 метров в секунду», - говорится в переданном УНИАН сообщении мэрии.

«Пострадала школа в поселке Кореиз - довольно сильно повреждена кровля. Всего, по предварительным данным, пострадали кровли 50 домов Ялты. Их ремонт будет связан с самыми большими затратами города по устранению последствий урагана», - отметили в пресс-службе.

Из-за сильного ветра, который повалил деревья на газовые трубы, произошли десять аварий газопровода. «Вовремя удалось перекрыть газ, обошлось без пожаров», - отметила мэрия. Специалисты ликвидируют последствия аварий. Работы обещают закончить в течение 16-17 февраля.

Кроме того, ночью без электроэнергии оказалась треть домов Ялты, частично были обесточены поселки Охотничье, Виноградное, Никита, микрорайон Васильевка. Без света остались школа и два детских сада. Бригады электриков работали всю ночь, устранение аварий продолжается. Работы обещают провести в течение 16-17 февраля.

В младших классах школ Ялты отменили занятия.