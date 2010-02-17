ВР отказалась возвращать 10-летку в среднюю школу

Верховная Рада Украины отклонила проект закона относительно введения десятилетнего срока обучения в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины", внесенного депутатом от НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО, проголосовали лишь 75 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, зачисление учеников в школы должно было осуществляться не с 6 лет, а с 7, срок обучения для получения полного общего среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях должен был сократится с 12 до 10 лет.