Принят законопроект по помещению детей в распределители

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о помещения детей в приемщики-распределители для детей».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 250 народных депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель предложенного проекта закона заключается в заполнении пробелов в положениях Уголовно-процессуального кодекса Украины в отношении возможности помещения лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившего общественно опасное деяние, по которому Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы более пяти лет, в приемщик-распределитель для детей.

Также проектом закона предлагается внести изменения в действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон "Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей", предусмотрев возможность помещения детей в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших преступление или в силу других обстоятельств нуждающихся в изоляции, в приемщики-распределители для детей по решению суда.