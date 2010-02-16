Весеннее половодье не будет “катастрофическим”

По предварительным оценкам гидрометцентра, в Украине прогнозируется близкое к нормальному, и в отдельных областях выше нормы весеннее половодье, но оно не будет катастрофическим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА и начальник отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра Виктория БОЙКО.

Так, по информации В.БОЙКО, согласно последним замерам уровней снега, запасы воды (которые ожидаются от его таяния – УНИАН) продолжают расти практически на всей территории Украины. В то же время синоптики не ожидают новых значительных осадков до конца зимы.

“На сегодняшний день они (уровни осадков - УНИАН) составляют приблизительно до 2-х, в отдельных районах до 2,5 нормы для этой даты. Это, конечно, снег очень мощный. И даже если будет медленное таяние, на которое мы надеемся, этот снег даст достаточно высокое весеннее половодье на большей части рек Украины”, - отметила В.БОЙКО, добавив, что этого не следует пугаться, потому что для Украины паводки и затопления пойм являются нормальным явлением.

По ее словам, ожидается, что негативные последствия от затопления будут преимущественно в тех районах, где это происходит почти ежегодно.

“На сегодняшний день мы только отмечаем, что сложные условия прохождения весеннего половодья будут, прежде всего, в бассейне реки Припять – это Ривненская, Волынская, частично Житомирская область; бассейне реки Северский Донец – это Харьковская, Луганская, Донецкая область, частично на реках Приазовья – Запорожская, Донецкая область. Также сложные условия ожидаются в бассейне реки Ингул – это Кировоградская, Днепропетровская область и ниже по течению Николаевская область”, - сказала специалист.

Относительно Днепровского каскада, где расположены 6 больших гидроэлектростанций и который будет пропускать всю ту воду, которая будет поступать не только из Припяти и территории Украины, но из Беларуси и России, В.БОЙКО сообщила, что с целью оценки возможных масштабов половодья будет проведено специальное межведомственное совещание. На нем будет разработан соответствующий режим пропуска воды Днепровским каскадом, с одной стороны, чтобы не нанести вреда, с другой – максимально удовлетворить потребности пользователей воды.

В свою очередь, Н.КУЛЬБИДА отметил, что пик паводка наступит где-то в апреле. Точнее его уровень можно будет оценить в марте, после всех снегопадов и обсчета окончательных данных максимальных уровней воды на гидрологических постах. По его словам, специалисты надеются, что весенние процессы в стране будут происходить так же, как в подавляющем большинстве предыдущих лет.

“Думаю, что на сегодняшний день нет оснований использовать слова “катастрофическое наводнение”, “страшное половодье”. Оно будет в пределах нормы. По определенным речным бассейнам и областям оно будет выше нормы, но ... даже если по всем речным бассейнам одновременно начнутся весенние процессы, то есть повышение уровней и прохождения максимумов, даже тогда нельзя говорить о какой-то катастрофе”, - заверил Н.КУЛЬБИДА.