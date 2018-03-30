Иммунная система - важнейшая система человеческого организма

Эволюция произвела в человеческом организме несколько систем защиты от влияния агрессивной окружающей среды.

Первая защитная система - иммунитет. Именно он предназначен для защиты от бактерий, вирусов, грибков, собственных клеток, которые изменились, и генетически инородных клеток.

Вторая защитная система - окислительная система печени. Она обезвредила наиболее опасные для клеток жирорастворимые яды (алкоголь), которые легко проникают сквозь клеточную мембрану в клетки мозга и других органов.

Третья защитная система - выделительная. К ней принадлежат почки, легкие, желудочно-кишечный тракт и кожа. Они выводят из организма неизмененные или предварительно обезвреженные или разрушенные в других защитных системах ядовитые вещества.

Бесспорно, иммунная система является одной из важнейших защитных систем человеческого организма. Если же агрессивные микроорганизмы сумели перебороть все защитные барьеры, которые выстроил наш иммунитет, ему нужно помочь. Иногда достаточно средства, которое стимулирует иммунную систему к нейтрализации возбудителя болезни (например, употребление витаминов). Иногда для лечения нужна этиотропная (направленная на уничтожение возбудителя) или иммунокорегирующая терапия.

Чаще всего резкое снижение иммунитета возникает в результате стресса или после значительных физических и умственных нагрузок. Доказано, что потеря близкого человека во много раз снижает возможности иммунной системы.

Хирургические операции тоже являются существенным стрессовым фактором для любого человека. В послеоперационный период иммунной системе, как никогда, нужна помощь и поддержка. В этих случаях коррекция иммунитета дает возможность ускорить выздоровление.

Вторичные иммунодефицитные состояния у детей тоже нуждаются в коррекции иммунитета, таким способом удастся избежать тяжелых хронических заболеваний и помочь детскому организму правильно развиваться.

Однако утверждение, что все болезни возникают в результате ослабления иммунитета, не совсем корректное. Обычно для развития заболевания нужно несколько факторов, одним из которых может быть и ослабленный иммунитет. Существуют и такие заболевания, которые возникают независимо от состояния иммунной системы, но в дальнейшем приводят к ослаблению иммунитета (сахарный диабет).

Утверждение, что препараты неспецифического влияния, решают все проблемы иммунной системы - ошибочно. В действительности все намного сложнее. Бесспорно, витамины, адаптогены в сочетании с закаливанием, оптимальной физической нагрузкой укрепляют здоровье, но чаще всего этого бывает недостаточно. Некоторые заболевания нуждаются в более глубоком вмешательстве в работу иммунной системы.

По мнению специалистов, поддерживать иммунитет здорового человека с помощью лекарств практически невозможно по той простой причине, что подобные препараты оказывают лечебное воздействие только на больной организм и только в комплексном лечении конкретных заболеваний. А вот нанести вред иммунной системе подобные средства могут, особенно в случае их неконтролированного употребления, ведь химическое равновесие в организме - вещь весьма хрупкая.

Потому прежде чем прибегать к так называемой коррекции иммунитета, нужно точно выяснить, нужна ли ему такая коррекция. Пусть это решит врач, потому что даже весеннее недомогание может быть следствием самых разнообразных причин. Не говоря уже о более сложных заболеваниях.