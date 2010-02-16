Принят проект Концепции миграционной политики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о Концепции государственной миграционной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 395 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Основной задачей принятия проекта закона является необходимость на законодательном уровне определить принципы государственной миграционной политики Украины и направления ее реализации. Его цель - обеспечение эффективного государственного управления миграционными процессами, устойчивого демографического и социально-экономического развития страны, укрепление национальной безопасности, интеграции в общеевропейское миграционное законодательство, предотвращение возникновения неконтролируемых миграционных процессов и ликвидация их последствий, социальная и правовая защита граждан Украины, находящихся за границей, создание условий для беспрепятственной реализации прав, свобод, законных интересов и выполнение обязанностей мигрантами.

Проектом Концепции, которая утверждается этим законом, определяются сроки, правовые основы, цель и принципы государственной миграционной политики Украины, главные основы регулирования миграционных процессов, ограничения в сфере миграции и ответственность за незаконную миграцию; задачи государственных органов по реализации основ государственной миграционной политики Украины.

Кроме того, проектом определяются общие приоритеты государственной миграционной политики Украины, полномочия и задачи органов государственной власти по проведению государственной миграционной политики, информационное и финансовое обеспечение проведения государственной миграционной политики, международное сотрудничество в сфере миграции.