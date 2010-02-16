Херсонщина: количество подтопленных домов увеличилось
14:43, 16 февраля 2010Страна
0
В воде - уже 3 тысячи
В Херсонской области в результате потепления и таяния снега количество подтопленных домов вновь начало расти – в воде уже почти 3 тыс. домов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, грунтовыми и поверхностными водами подтоплено 2793 частных дома и 165 домов (вода на уровне пола) в 37 населенных пунктах, в частности в г. Херсон (микрорайон Остров).
Самая сложная ситуация - в Цюрупинском, Каланчакском, Геническом и Новотроицком районах, где подтоплены 1396, 549, 139 и 125 домов соответственно.
Продолжаются работы по откачиванию воды из жилищ силами МЧС и местных органов власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter