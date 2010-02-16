Весна в Украину придет с опозданием - эксперт

В этом году весна в Украину придет с опозданием.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз обнародовал сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

"До конца месяца мы не ожидаем значительных выносов теплого воздуха, потому что высокий снежный покров, на таяние которого нужно определенное количество тепла, и, понятно, что высокой температуры при таких условиях ожидать не следует. То есть, скорее всего, какие-то весенние процессы могут начаться в третьей декаде февраля. Но это будет только начало, медленное развитие, медленное снеготаяние. А на более активное развитие весенних процессов следует ожидать уже в марте”, - сказал Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, обычно в Украине среднесуточная температура стабильно не опускается ниже нулевой отметки в первой-второй декаде марта.

“Но в этом году этот процесс будет несколько медленнее, поэтому мы думаем, что весна придет с некоторым опозданием, но с небольшим опозданием, на территорию Украины”, - сказал руководитель гидрометцентра.

Кроме того, Н.КУЛЬБИДА сообщил, что в ближайшие два дня морозы в Украине несколько усилятся и ночью будет преимущественно 7-12°, в западных, центральных и северных - даже до 15° мороза, на юге и юго-востоке – около нуля. Такая погода сохранится до 18 февраля, после этого ожидается постепенное повышение температуры до 0-5 градусов тепла. В Крыму ожидают даже до 12-15 градусов. С 21 по 24 синоптики опять прогнозируют снижение температуры до нуля.