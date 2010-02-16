Завтра в Украине опять снегопады

17 февраля на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем без осадков, только вечером в Одесской области возможен мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12° мороза, в прикарпатских, центральных областях, в Черниговской и Сумской областях при прояснениях 13-18° мороза, днем 1-6° мороза, в южных областях 0-5° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла; в Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 7-12°, днем 1-6° мороза. По г. Киеву температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.