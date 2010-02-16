Родители смогут уйти в отпуск на период карантина

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в статью 25 Закона Украины “Об отпусках” относительно гарантирования отпуска для одного из родителей на период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 348 народных депутатов из 415 зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом предусмотрено установление дополнительного пункта действующего закона об отпусках, в соответствии с которым один из родителей ребенка до 7 лет имеет гарантированное право получить дополнительный неоплачиваемый отпуск на время объявления карантина на соответствующей территории.