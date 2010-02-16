Дети войны получили право лечиться в госпиталях ветеранов

Верховная Рада Украины приняла закон о предоставлении детям войны права на стационарную медицинскую помощь в госпиталях ветеранов войны.

За принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной защите детей войны" проголосовали в целом 325 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что детям войны предоставляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников; использование очередного отпуска в удобное для них время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год; выплату помощи по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы. Кроме того, предоставляется право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Автономной Республики Крым) по месту жительства; право на 25% скидки при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией) в пределах средних норм потребления.

Предусмотрено также, что дети войны, которые являются инвалидами, имеют право на стационарную медицинскую помощь в госпиталях ветеранов войны. Госпитализация проводится при соответствующих показаниях и наличии свободных мест.