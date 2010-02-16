Зима - лучшее время бросить курить

В XIX веке табачный дым над Отечеством не витал. Более того, табак был запрещен на государственном уровне. Угораздило же Петра I пристраститься к трубке во время пребывания в Голландии! С его подачи и была легализована эта скверная привычка. Царь-реформатор разрешил официальную продажу табака в России, наложив, правда, торговую пошлину, которая шла в государственную казну.

В XXI веке Россия вновь объявила войну табаку. Сегодня власти придумывают все более и более жесткие методы борьбы с опасным (как однозначно доказала медицина) пристрастием. Недавно Главный санитарный врач даже предложил запретить в кино показ пьющих и дымящих героев...

Но какие бы меры ни принимало государство, главное, конечно, зависит от самих курильщиков (а их у нас сегодня - 40 миллионов). Многие, кстати, сами давно уже хотят отказаться от сигарет. И зима - самое подходящее для этого время. Ведь как обычно поступает заядлый курильщик? Вышел из дома - закурил, ждет на остановке транспорт -закурил, вышел из автобуса -опять закурил. А на морозе желание доставать из кармана пачку сигарет уже не так остро. Значит, надо этим воспользоваться!

Вот пять советов, которые могут помочь желающим отказаться от табака.

1 Помогите себе психологически. Уберите подальше все предметы, напоминающие о курении или связанные с этой привычкой: сигареты, пепельницы, зажигалки. По возможности избегайте тех мест, где курят: кафе, рестораны. Когда желание закурить становится особо острым, отвлекайте себя жевательными пастилками, леденцами, семечками и орешками. Ежедневно откладывайте деньги, которые вы обычно тратили на сигареты, и время от времени покупайте на них себе подарки - в качестве поощрения.

2 Многие любят выкуривать сигарету, запивая кофе. Это весьма распространенный стереотип поведения. Почти половина курящих утверждают, что напитки с содержанием кофеина - чай, кола, кофе - улучшают вкус сигарет. Поэтому на период вашей "войны с табаком" от кофе стоит отказаться. А заодно и от алкоголя, острой, соленой, копченой пищи - все это тоже провоцирует желание закурить.

3 Сделайте процесс курения по возможности неудобным и неприятным. Замечено, что после стакана молока вкус сигаретного дыма не приносит курильщику прежнего удовольствия. Салаты из сельдерея, огурцов, кабачков, фасоли и спаржи также способны "испортить" вкус сигарет.

4 Помогите себе физиологически. Чтобы смягчить никотиновую зависимость, подберите себе в меню продукты, содержащие никотиновую кислоту. Это могут быть: картофель, яйца в любом виде, блюда из гороха, бобов, фасоли, арахис, хлеб. Некоторые специалисты считают, что никотиновый пластырь вполне могут заменить и баклажаны, включенные в ежедневный рацион. Ведь их горьковатый вкус объясняется именно присутствием никотиновой кислоты.

5 Известно, что у курящих в организме быстро разрушается витамин С, потому что его замещает никотин. Поэтому надо регулярно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Цитрусовые, редька, черная смородина, зеленый горошек, цветная капуста, фасоль, лук порей - все это стоить включить в свой рацион.Советы

Природным врагом табака прежде всего считается овес и другие злаковые. Вот только некоторые народные рецепты на их основе.

Залить с вечера одну столовую ложку измельченных овсяных зерен двумя стаканами теплой кипяченой воды. Утром прокипятить эту смесь минут 5-10 и пить как чай.

Для усиления эффекта (чтобы к курению появилось отвращение) можно сделать отвар: по 100 граммов ячменя, овса, ржи и проса кипятить 10 минут в литре воды. Залить в термос на сутки, процедить и пить до еды по 100 мл 3-5 раз в день.

Надо учесть, что у многих желудок протестует против такого очищения организма. Зато к сигаретам не тянет уже через несколько дней лечения.По этапу

Что происходит после того, как человек отказался от сигарет:

через 20 минут - после последней сигареты артериальное давление начинает снижаться, улучшается кровоснабжение, работа сердца;

через 8 часов нормализуется содержание кислорода в крови;

через 2 суток восстанавливается способность ощущать нюансы вкусов и запахов;

через 7 дней улучшается цвет лица, исчезает неприятный табачный запах изо рта, от кожи и волос;

через месяц облегчается дыхание, проходят головные боли, кашель;

через 6 месяцев легкие очистятся от продуктов горения табака (смолы, табачной пыли и т. д.);

через год риск развития коронарной болезни сердца снизится наполовину по сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день.

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