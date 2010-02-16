Милиция расскажет, где можна курить и пить пиво

Работники органов внутренних дел приняли к исполнению требования закона, которым гражданам ограничиваются места для курения и употребления пива и слабоалкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сейчас милиция проводит среди граждан разъяснительную работу относительно особенностей и практики применения настоящего законодательного акта. В то же время работники органов внутренних дел наряду с предупреждением фактов распития пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в скверах, парках и в других запрещенных местах, также будут обращать внимание на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а к злостным правонарушителям предпринимать меры в соответствии с действующим законодательством, которые предусматривают предупреждение, штраф или исправительные работы.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля этого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков", принятый Верховной Радой Украины 21 января 2010 года (за принятие Закона проголосовали 359 народных депутатов). Основной целью настоящего законодательного акта является стимулирование здорового образа жизни, повышение культуры потребления слабоалкогольных напитков.