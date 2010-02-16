В Украине закрыты два аэропорта

По оперативным данным, по состоянию на 8.00 16 февраля в связи с ухудшением погодных условий закрыты аэропорты в Днепропетровске и Николаеве.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

О возобновлении работы указанных аэропортов будет сообщено дополнительно.

Все другие аэропорты в Украине работают в штатном режиме.