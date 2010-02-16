Как правильно пользоваться кремами для лица

В народе существует много различных рецептов и способов их использования. Но, к сожалению, не все из них верны, поэтому некоторые мифы, относительно этого вопроса, мы попытаемся развеять, а для того, чтобы вы могли добиться положительного результата в уходе за кожей, предложим вам другие методики.

Бытует мнение, что перед тем, как наносить крем на лицо, достаточно протереть кожу лосьоном.

Увы, этого совершенно не достаточно, потому что лицо нуждается в более интенсивной чистке и одним лосьоном или молочком здесь не обойдешься. Лицо надо вымыть более тщательно, и лучше всего для этих целей подобрать специальные моющие средства.

Не бывает так, что кремом одного и того же вида и свойства вы могли бы пользоваться всю жизнь, а это значит, что, время от времени, кремы все-таки нужно менять. У нашей кожи есть одно очень хорошее свойство, так как с ней происходят временные изменения, то она сама вам "подскажет", какой крем ей больше подходит в тот или иной период.

Для обработки кожи вокруг глаз не обязательно использовать специальный крем, вполне можно воспользоваться тем кремом, который вы наносите на другие части лица. Не нужно наносить на кожу лица большое количество крема, ошибочно считая, что чем больше, тем лучше.

Дело в том, что в составы современных кремов входит большое количество всякого рода кислот, вытяжек и основ.

Все эти добавки относятся к лечебным средствам, передозировка которых может вызвать аллергию, дерматит и различные осложнения с кожей.

И не забывайте о том, что не каждый крем подходит к вашему типу кожи, поэтому покупая впервые это косметическое средство, сначала испробуйте его: нанесите небольшое количество крема на кожу за ухом и посмотрите на реакцию.

Если не возникнет никаких побочных эффектов, то тогда можете смело использовать его по назначению.

Иногда можно услышать рекомендации по поводу того, что при нанесении, крем следует «вбивать» в лицо, а этого делать ни в коем случае нельзя, потому что к лицу нужно относиться очень бережно и осторожно.

Наносить кремы на лицо следует очень аккуратно, нежными движениями, почти не касаясь кожи, тонким слоем.

Оставлять кремы на коже лица на всю ночь категорически противопоказано, применять вечерние крема нужно лишь за два-три часа до сна и даже никак не перед самым сном.

Дело в том, что позднее использование косметических средств может привести к отечности, набуханию верхнего и нижнего века, мешкам под глазами, усугублению морщин и расширению пор.

Не правильно думать, что увлажняющими кремами должны пользоваться буквально все.

Косметические средства подобного действия предназначены только тем, у кого кожа сухая, стянутая, или подвержена шелушению, а так же женщинам зрелого возраста, потому что их кожа нуждается в восполнении влаги.

А нормальной коже не нужно придумывать никакой лишней нагрузки.

Очень распространенным заблуждением среди женщин является мнение о том, что крем нужно держать на лице, пока он не впитается полностью в кожу, а маски, до той поры, пока они не засохнут.

Но наша кожа и мышцы лица устроены таким образом, что больше десяти минут не рекомендуется держать на лице ни кремы, ни маски, и если этого времени оказалось недостаточно для того, чтобы крем впитался в кожу лица, то его излишки следует аккуратно снять с помощью салфетки.

А все дело в том, что если поры на коже будут закупорены более десяти минут, то это вызовет нарушение дыхательной функции кожи, а если подобное будет проходить систематически, то можно ожидать расширения пор, отечности и дряблости кожи.

Натуральные маски из фруктов, ягод и овощей рекомендуется делать не чаще, чем через день.

А вот химические маски специалисты не советуют делать чаще одного раза в неделю.

Не рекомендуется постоянно пользоваться скрабами для чистки кожи, потому что омертвление клеток ее верхнего слоя является биологическим процессом, который происходит сам по себе.

И если вы пользуетесь скрабами каждый день, да через день, значит, вы нарушаете ее защитные барьер и добиваетесь только еще большего ее шелушения.

Очень часто в рецептах по уходу за кожей лица советуют протирать лицо льдом, и, действительно, такая процедура считается полезной, но тем не менее, существует и мнение о том, что постоянно делать это все же не стоит.

Из–за постоянного использования льда сосуды имеют свойство то сужаться, то расширяться, что является хорошим психотерапевтическим и физиологическим эффектом, но только не для лица.

Постоянное расширение и сужение клеток кожи, в конечном счете, приводит к расширению пор, а бесконечно протирая лицо льдом, мы нарушаем приток крови к нему, трофику сосудов, вследствие чего появляется та самая сеть капилляров, которая выступает на поверхность, а так же может произойти отечность и расширение пор.

С давних времен так повелось на Руси, что после бани принято окунуться в прорубь с холодной водой. Бытует мнение о том, что такая процедура полезна для кожи. Однако косметологи считают, что окунаться в бассейн с холодной водой после бани, может быть полезным для тела, но не для лица. Поэтому после того, как выйдите с парной, сначала сполосните лицо теплой водой, а затем уже можете окунуться в бассейн.

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