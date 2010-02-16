Ревень - противораковое средство

Список противораковых продуктов пополнился еще одним натуральным «препаратом»: оказывается, помочь в борьбе с онконедугом может банальный ревень.

Открытие было сделано сотрудниками Шеффилдского университета Халлам (Великобритания), которые исследовали свойства британского садового ревеня, в частности подвида, выращенного в южном Йоркшире. До сих пор изучался только восточный медицинский ревень, который используется в традиционной китайской медицине не одну тысячу лет.

Как выяснилось, запекание в духовке на протяжении 20 минут повышает в черешках этого многолетнего растения семейства гречишных концентрацию химикатов, которые препятствуют развитию рака. Эти вещества — полифенолы — способны убивать и предотвращать рост раковых клеток. Таким образом, на основе ревеня ученые смогут создать новые, менее токсичные и более эффективные препараты для борьбы с недугом. Такие лекарства можно будет использовать даже в тех случаях, когда раковая опухоль выработала устойчивость к другим видам препаратов.

Сейчас ученые пытаются найти наиболее действенную комбинацию полифенолов ревеня и химиотерапевтических средств, с помощью которой можно будет убивать раковые клетки при лейкемии.

Напомним также, что, по данным Фонда ангиогенеза, шоколад, соя, петрушка, красное вино, черника, чеснок, чай и некоторые другие продукты лишают раковую опухоль запасов крови, что замедляет ее развитие.

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