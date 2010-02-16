Сумщина: снег разрушил крыши школ и жилых домов

В нескольких населенных пунктах Сумской области в результате скопления снега произошло разрушение крыш в школах и жилых домах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в городе Конотоп на территории „Конотопского профессионального аграрного лицея” в пристройке к мастерской, которая не эксплуатируется, произошел обвал крыши площадью 160 квадратных метров и разрушение строительных конструкций. Пострадавших нет.

В городе Путивль в двухэтажном жилом доме, где проживают 30 семей, произошел обвал элементов крыши на площади около 120 квадратных метров. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет. Отселение жильцов не проводилось. Восстановительные работы ведут коммунальные службы и жильцы дома.

В поселке Ямполь в двухэтажном жилом доме, где проживают 8 семей, обвалилась крыша на площади около 40 квадратных метров. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет.

Кроме того, в селе Люджа Тростянецкого района обвалилась крыша одного из корпусов школы. В этот момент занятия там не проводились. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет.