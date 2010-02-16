Помогите спасти 8-месячного Ярославчика!

Обращение мамы

Здравствуйте!

Меня зовут Бурдун Ольга. 19 мая 2009 г. у меня появился сыночек Ярослав. Мы живем в Крыму, пос.Ленино. В 2 мес. у Ярославушки обнаружили онкозаболевание - острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас ему уже почти 8 мес. Вот уже полгода мы находимся в больнице (КРУ ДКБ г.Симферополь, отд.онкогематологии). При прохождении лечения произошел РЕЦИДИВ.

Единственный шанс на жизнь - трансплантация костного мозга. Врачи приняли решение о необходимости проведения операции в самые короткие сроки. Ведущая клиника Израиля по ТКМ, Медицинский Центр Хадасса-Эйн Керем, берет малыша на эту операцию. Пришло письмо от проф.И.Б.Резника в котором он пишет, что пересадка нужна срочная.

Вот только есть одна проблема, не решив которую у Ярослава - славного и сильного - не будет будущего. Это деньги, необходимые на операцию 160-177тыс. долларов. На днях мы получили счет из клиники.

К сожалению, у меня и моих родственников нет возможности собрать эту огромную сумму самостоятельно. Я - одинокая мать, из бедной семьи, мужа нет, работала обычным инженером-энергетиком в управлении водного хозяйства, которое в долгах как в шелках, поэтому мое предприятие мне тоже помочь не может и продать мне нечего, т.к. не имею ни собственной квартиры, ни машины, ни дачи.Когда мы узнали об этой страшной болезни, отец ребенка посчитал нужным оставить нас наедине со своей проблемой.

Поэтому я обращаюсь к Вам и ко всем неравнодушным к чужой боли, ко всем, кто добр душой, ко всем, кто имеет возможность помочь спасти моего малыша!

Нам очень нужна Ваша помощь в сборе этой огромной суммы. Возможно Вы не останетесь равнодушным к страданиям малютки. Дорог каждый день, чтобы успеть спасти жизнь. Я очень надеюсь и верю, что с Вашей помощью у нас есть шанс спасти Ярослава, и чем быстрее мы соберем эту сумму, тем больше шансов у Ярославушки начать новую жизнь без этой страшной болезни, без больниц и капельниц.

Ваша помощь приблизит славного Человечка к выздоровлению. Пожалуйста, помогите малышу! Подарите ребёнку шанс на спасение.

sos-pomogite.ucoz.ru/blog

Оказание помощи на ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ:

№счета 41001395635842

Почтовым переводом:

Почтовый адрес:

индекс 98200

П. Ленино ул. Лесная д.1 , кв.72

Ленинский район

Крымская обл.

Украина

получатель: Бурдун Ангелина Геннадьевна

Оказание помощи на WEBMONEY:

Z240295723023 (доллары)

R385726570920 (рубли)

U375215901411 (гривны)

Оказание помощи на PAYPAL:

irka78@hotmail.com

(обязательно укажите Для ЯРОСЛАВА БУРДУН,

так как деньги приходят на нескольких детей)

Переводом через Сбербанк: Филиал АК СБ РФ

ОАО ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8567

БИК 046401642

ИНН 7707083893

К/С 30101810100000000642

P/C 42307.810.6.5034.0348747

Абаева Дарья Юниевна

Расчетные счета для оказания помощи в гривнах:

Банк получателя Ощадбанк №4564/0000 пгт Ленино, ул. Пушкина, 75

р/сч 290990952

МФО 384146

ОКПО 02761803

Получатель Бурдун Ангелина Геннадьевна

Лиц. счет 27498

Райффайзен банк "Аваль":

отд. г. Симферополь, р/сч 26258101

МФО 324021

ОКПО 2987718609

получатель Бурдун Ольга Владимировна

назначение платежа: пополнение счёта № 0611106500,

обязательно указать - безвозмездная финансовая помощь на лечение Бурдун Ярослава

Банк получателя ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

р/сч 29244825509100

МФО 305299 ЕГРПОУ (или ИНН) 14360570

назначение За уступку вимогизг.дог.№U375215901411

на л/с 4627081732745133 Маркова В.В

ИНН3020412582 без ПДВ