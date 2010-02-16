Помогите спасти 8-месячного Ярославчика!
Острый лимфобластный лейкоз
Обращение мамы
Здравствуйте!
Меня зовут Бурдун Ольга. 19 мая 2009 г. у меня появился сыночек Ярослав. Мы живем в Крыму, пос.Ленино. В 2 мес. у Ярославушки обнаружили онкозаболевание - острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас ему уже почти 8 мес. Вот уже полгода мы находимся в больнице (КРУ ДКБ г.Симферополь, отд.онкогематологии). При прохождении лечения произошел РЕЦИДИВ.
Единственный шанс на жизнь - трансплантация костного мозга. Врачи приняли решение о необходимости проведения операции в самые короткие сроки. Ведущая клиника Израиля по ТКМ, Медицинский Центр Хадасса-Эйн Керем, берет малыша на эту операцию. Пришло письмо от проф.И.Б.Резника в котором он пишет, что пересадка нужна срочная.
Вот только есть одна проблема, не решив которую у Ярослава - славного и сильного - не будет будущего. Это деньги, необходимые на операцию 160-177тыс. долларов. На днях мы получили счет из клиники.
К сожалению, у меня и моих родственников нет возможности собрать эту огромную сумму самостоятельно. Я - одинокая мать, из бедной семьи, мужа нет, работала обычным инженером-энергетиком в управлении водного хозяйства, которое в долгах как в шелках, поэтому мое предприятие мне тоже помочь не может и продать мне нечего, т.к. не имею ни собственной квартиры, ни машины, ни дачи.Когда мы узнали об этой страшной болезни, отец ребенка посчитал нужным оставить нас наедине со своей проблемой.
Поэтому я обращаюсь к Вам и ко всем неравнодушным к чужой боли, ко всем, кто добр душой, ко всем, кто имеет возможность помочь спасти моего малыша!
Нам очень нужна Ваша помощь в сборе этой огромной суммы. Возможно Вы не останетесь равнодушным к страданиям малютки. Дорог каждый день, чтобы успеть спасти жизнь. Я очень надеюсь и верю, что с Вашей помощью у нас есть шанс спасти Ярослава, и чем быстрее мы соберем эту сумму, тем больше шансов у Ярославушки начать новую жизнь без этой страшной болезни, без больниц и капельниц.
Ваша помощь приблизит славного Человечка к выздоровлению. Пожалуйста, помогите малышу! Подарите ребёнку шанс на спасение.
Оказание помощи на ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ:
№счета 41001395635842
Почтовым переводом:
Почтовый адрес:
индекс 98200
П. Ленино ул. Лесная д.1 , кв.72
Ленинский район
Крымская обл.
Украина
получатель: Бурдун Ангелина Геннадьевна
Оказание помощи на WEBMONEY:
Z240295723023 (доллары)
R385726570920 (рубли)
U375215901411 (гривны)
Оказание помощи на PAYPAL:
(обязательно укажите Для ЯРОСЛАВА БУРДУН,
так как деньги приходят на нескольких детей)
Переводом через Сбербанк: Филиал АК СБ РФ
ОАО ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8567
БИК 046401642
ИНН 7707083893
К/С 30101810100000000642
P/C 42307.810.6.5034.0348747
Абаева Дарья Юниевна
Расчетные счета для оказания помощи в гривнах:
Банк получателя Ощадбанк №4564/0000 пгт Ленино, ул. Пушкина, 75
р/сч 290990952
МФО 384146
ОКПО 02761803
Получатель Бурдун Ангелина Геннадьевна
Лиц. счет 27498
Райффайзен банк "Аваль":
отд. г. Симферополь, р/сч 26258101
МФО 324021
ОКПО 2987718609
получатель Бурдун Ольга Владимировна
назначение платежа: пополнение счёта № 0611106500,
обязательно указать - безвозмездная финансовая помощь на лечение Бурдун Ярослава
Банк получателя ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
р/сч 29244825509100
МФО 305299 ЕГРПОУ (или ИНН) 14360570
назначение За уступку вимогизг.дог.№U375215901411
на л/с 4627081732745133 Маркова В.В
ИНН3020412582 без ПДВ