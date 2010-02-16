Детдомовцев "воспитывают" психиатрическим лечением

Государственная Дума России подготовит законопроект, запрещающий госпитализацию воспитанников детских домов в психиатрические клиники без решения суда. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщила сегодня первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Наталья Карпович.

В настоящее время, пояснила Карпович, воспитанники детских домов направляются на психиатрическое лечение по решению администрации этих учреждений, что создает почву для злоупотреблений. В частности, по ее словам, детей нередко отправляют в больницы “в воспитательных целях, в наказание”.

Проблема несанкционированного лечения воспитанников детских домов обсуждалась на заседании социально-консервативного клуба “Единой России” с участием представителей общественных организаций по охране прав ребенка.

По словам Натальи Карпович, рабочая группа для подготовки поправок в закон о психиатрической помощи будет создана до конца февраля. “Мы планируем, что первоначальный вариант соответствующего законопроекта мы сможем подготовить к осени и он будет внесен в конце 2010- начале 2011 года”, - заявила депутат.

medportal.ru