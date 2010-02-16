Фталаты "запускают" агрессию

Высокое воздействие искусственных химикатов фталатов приводит к серьёзным поведенческим проблемам у детей в возрасте от 4 до 9 лет, установили неврологи Корнельского университета и медицинской школы Mount Sinai /США/. Учёные накапливают всё больше доказательств, что влияние фталатов в детстве вредно на всех стадиях развития ребёнка. Эксперты нашли связь между низким молекулярным весом фталатов, обычно содержащихся в средствах личной гигиены, и поведенческими проблемами у детей, включая агрессию и проблемы внимания. Влияние фталатов на организм также чревато эндокринными расстройствами и гормональной дисфункцией.

В последнее время во многих странах вводятся ограничения и запреты на содержание фталатов в детских игрушках. Однако, отмечают врачи, если мать пользовалась товарами, в состав которых входят фталаты, высока вероятность пренатального воздействия химикатов на детский организм. Вещества могут негативно действовать на ткани и клетки через материнское пользование косметикой, духами, лосьонами и шампунями. Другой вид фталатов добавляется для повышения гибкости и прочности пластмассы или включён в состав покрытия медикаментов и пищевых добавок.

Медики проанализировали концентрации метаболитов фталатов в образцах мочи, взятых у 404 беременных женщин. Впоследствии дети этих матерей также прошли обследование, когда им исполнилось 4-9 лет. Было обнаружено, что дети матерей, у которых во время беременности фиксировались высокие уровни фталатов, чаще сталкивались с поведенческими проблемами, мешающими умственному развитию и приобретающими черты гиперактивности. Таким образом фталаты способствуют хроническим проблемам поведения ещё до рождения ребёнка, которые будут продолжаться на протяжении всей его жизни, констатируют специалисты.

ami-tass.ru