Ромашка побеждает тревогу

От тревоги спасёт ромашка - традиционное растение из бабушкиных рецептов, лечебные свойства которого теперь доказаны исследователями, опубликовавшими отчёт о своей работе в "Journal of Clinical Psychopharmacology".

В своём исследовании американские врачи решили выяснить, каким эффектом обладает ромашка против синдрома повышенной тревожности, набрав группу пациентов с этим расстройством. Участников разделили на две группы: одна получала экстракт из ромашки, а вторая контрольная - плацебо. Те, кто принимал ромашковый экстракт, испытали значительные изменения в серьёзности и частоте симптомов тревоги, установили психотерапевты.

Фармакологи полагают, что ромашка отвечает за антипанический эффект у людей с умеренными признаками тревожных расстройств и потенциально может использоваться в качестве лечебного средства против тревоги. По словам клиницистов, многие люди, страдающие от синдрома чрезмерной тревоги, не воспринимают своё эмоциональное состояние всерьёз, как болезнь, в связи с чем часто занимаются самодиагностикой и самолечением - как правило, используя средства альтернативной медицины. Именно поэтому им можно рекомендовать безопасную ромашку, которая поможет справиться с тревогой без дополнительного применения медикаментов.

ami-tass.ru