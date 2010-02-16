Человек в состоянии гнева лучше слышит и воспринимает информацию правым ухом, чем левым, утверждают испанские исследователи

Соответственно, чтобы вас быстрее простили нужно просить прощения лучше в правое ухо.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Валенсии приняли участие 30 добровольцев, доведенных до состояния ярости. Заставляя подопытных читать предложения с крайне неприятными словами, ученые доводили людей до откровенного негодования. В то время, как участники исследования читали фразы вслух, специалисты измеряли частоту их пульса, уровень кровяного давления и тестостерона, сообщает Медицинская информационная сеть.

Было установлено, что в то время, как в левых ушах участников эксперимента не происходило никаких изменений, их правые уши были более чувствительны к звукам. Это происходит из-за того, что левая сторона мозга обрабатывает звуки, которые проходят через правое ухо, утверждают ученые.

Ранее проведенные исследования в этой области показали, что для того, чтобы убедить кого-то в своей правоте, также необходимо говорить собеседнику в правое ухо.

focus.ua