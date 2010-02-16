Медики обсудят программу по борьбе с гриппом

Всеукраинский конгресс "Грипп в Украине: итоги и программа последующих действий" состоится 18-19 февраля в Днепропетровске. Цель научного форума - разработка путей усовершенствования диагностики, лечения гриппа, его осложнений и программы последующих действий по преодолению эпидемии гриппа в Украине, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Участники конгресса обсудят вопрос организации мероприятий по противодействию гриппу в Украине в 2009/2010 годах, эпидемиологии, профилактике и состоянию заболеваемости гриппом в Украине, обеспечения медицинскими препаратами в аптечной сети и учреждениях здравоохранения в период эпидемии, стратегии Всемирной организации здравоохранения в преодолении пандемического гриппа, программы вакцинации против гриппа в Украине и т. д.

В конгрессе примут участие министр здравоохранения Василий Князевич, народные депутаты, руководство Академии медицинских наук Украины, начальники управлений здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, ректоры высших медицинских учебных заведений и заведений последипломного образования, главные государственные санитарные врачи областей, директора профильных научно-исследовательских учреждений Минздрава и АМН Украины, главные внештатные специалисты УЗ ОГА и Минздрава Украины, заведующие профильными кафедрами высших учебных заведений.

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