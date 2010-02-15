Молодым инвалидам Донецка помогут с работой

С 9 февраля по инициативе ДММО «Молодежный центр занятости» стартовал первый этап проекта «Занятость молодых людей с ограниченными физическими возможностями». Проект направлен на налаживание прямой связи между работодателями, общественностью и молодыми трудоспособными инвалидами Донецкая область путем создания базы данных и проведением информационно-просветительской кампании среди работодателей.

На первом этапе планируется привлечь к реализации проекта общественность города (узнать о вакантных местах в организациях, получить данные о трудоспособных молодых инвалидов), провести опрос среди работодателей с целью получения информации об уровне их осведомленности в вопросе трудоустройства инвалидов.

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