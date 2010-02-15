Госпиталю для ветеранов-афганцев передали медоборудование

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО передал Украинскому госпиталю для воинов-интернационалистов современное медицинское (кардиодефибрилятор и аппарат ультразвуковой диагностики) и спортивное оборудование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отметив, что вице-спикер посетил украинский госпиталь для воинов-интернационалистов «Лесная поляна», который находится в Пуще-Водице, сегодня, в день годовщины вывода советский войск из Афганистана.

Н.ТОМЕНКО, который сам был участником боевых действий в Афганистане, уже не первый год опекает единственным в Украине госпиталь для афганцев.

Во время встречи с коллективом госпиталя Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что власть наконец должна обратить внимание на единственное специализировано медицинское заведение для участников боевых действий в Афганистане, и отметил, что помощь, которую он и его коллеги предоставляют, является недостаточной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень лечения и комфортное пребывание в нем больных.

Н.ТОМЕНКО убежден, что необходимо принять решение о государственной поддержке проекта реконструкции, достройки и переоснащения госпиталя, который сегодня является единственным местом, где могут собраться, пообщаться и пролечиться участники боевых действий в Афганистане.