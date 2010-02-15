Лечения наркомании в Украине не существует

Специалисты констатируют неэффективность Государственной программы борьбы с распространением наркотиков без соответствующего целевого финансирования.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел СКАЛА и заместитель руководителя Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олег ШУТЯК.

Как отметил П.СКАЛА, Украина - первая из стран бывшего Советского Союза ратифицировала три основных закона Конвенции ООН по вопросам наркотиков. Еще 15 лет назад была принята профессиональная нормативно-правовая база антинаркотического законодательства. “Фактически, на нашем законодательстве потом формировали свои нормотворческие системы по этой проблеме другие страны постсоветского пространства”, - подчеркнул он.

П.СКАЛА напомнил, что в 1995 году были также созданы новые соответствующие государственные институты, работа которых связана с контролем над легальным оборотом наркотиков.

Вместе с тем, отметил он, за 15 лет отечественная наркополитика не привела к кардинальному улучшению ситуации с употреблением наркотиков. Так, количество наркозависимых людей в Украине постоянно растет, а возраст начала их употребления уменьшается.

Согласно обнародованным данным, если в 1995 году количество потребителей наркотиков, состоящих на учете, составляло 55 тысяч, то в 2009 году - 164 тысячи. Уровень охвата граждан наркологической помощью и услугами по реабилитации остается чрезвычайно низким для достижения даже минимального эффекта, констатируют эксперты.

"Лечения в Украине практически не существует. Заместительная терапия – это лишь один из путей решения проблемы. Государство ничего не финансирует. О каких говорить победах, если с начала создания государственной программы и ее утверждения, которая в этом году завершается, эта программа не финансировалась вообще – ни одной копейки целевого финансирования не выделялось. Если следующая программа будет такая же декларативная, то о каких последующих победах можно говорить? Мы будем только фиксировать проблемы и говорить о каких-то перспективах...”, - прокомментировал ситуацию представитель Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине.

В свою очередь, О.ШУТЯК отметил определенные позитивные сдвиги в борьбе с распространением наркотиков в Украине. В частности, по его словам, возросло количество выявленных и перекрытых каналов сбыта наркотиков, увеличилось количество изъятого у преступников имущества и тому подобное. В то же время представитель МВД подчеркнул, что отсутствие финансирования и недостаточная правовая база создают проблемы для правоохранительных органов в противодействии наркопреступности и вообще в политике наркоборьбы в Украине.

“Есть Государственная программа по преодолению проблем наркомании и наркопреступности, которая утверждена с 2004 и действовала до 2010 г. Это очень серьезная программа, очень много там мероприятий, которые направлены на преодоление проблем. К сожалению, хочу подчеркнуть, что с 2004 года целевого финансирования на эту программу не выделялось. Каждое министерство, каждое ведомство, в том числе МВД, выполняет эту программу за счет средств, которые предусматриваются госбюджетом на работу этих органов власти”, - отметил О.ШУТЯК.

Он проинформировал, что на данное время в МВД разрабатывается новая программа и новая государственная стратегия борьбы с наркозависимостью, начиная с 2010 года.

“Мне очень хочется, чтобы эта программа и стратегия не были как мертворожденный ребенок. Если мы опять примем эту программу, но она не будет подкреплена деньгами – снова эти меры, которые будут запланированы, останутся лишь на бумаге”, - отметил он.

Кроме того, по его словам, для повышения эффективности работы в борьбе с наркоманией нужно принять законодательные изменения, в частности, предоставить милиции функции контроля, в частности, над обращением медпрепаратов с содержанием наркотических веществ, например, в аптеках и тому подобное. Также в МВД отмечают необходимость принять изменения к Уголовному кодексу об усилении ответственности за незаконный оборот лекарственных средств, содержащих подконтрольные вещества.