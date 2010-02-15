Завтра в Украине - метели

Завтра в южной, восточной части Украины, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью и утром сложные погодные условия: сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на юге местами 25-30 м/с, днем ослабление осадков и явлений.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 5-10° мороза, на Прикарпатье до 13° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем около 0°. На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица.

В Киевской области во вторник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 3-5° мороза.