Львовщина: у 7 воспитанников детсада - пищевое отравление

В городе Броды Львовской области с пищевым отравлением госпитализировано 7 воспитанников детского сада.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области, детей, которые посещали детское дошкольное учреждение № 7 в г. Броды, госпитализированы в течение 11-13 февраля.

Как отмечается в сообщении, у детей диагностирован «гастроэнтероколит».