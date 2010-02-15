Львовщина: у 7 воспитанников детсада - пищевое отравление
14:36, 15 февраля 2010Страна
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Гастроэнтероколит
В городе Броды Львовской области с пищевым отравлением госпитализировано 7 воспитанников детского сада.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области, детей, которые посещали детское дошкольное учреждение № 7 в г. Броды, госпитализированы в течение 11-13 февраля.
Как отмечается в сообщении, у детей диагностирован «гастроэнтероколит».
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