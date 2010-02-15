Британский врач ошибочно лечил от эпилепсии 600 человек

Почти четыре с половиной миллиона фунтов стерлингов получили пациенты, пострадавшие от действий врача, который ошибочно признал более 600 британцев эпилептиками, сообщает The Daily Telegraph.

56-летний специалист по педиатрической неврологии Эндрю Холтон (Andrew Holton) с 1990 по 2001 год ошибочно диагностировал эпилепсию у 618 пациентов Лестерской королевской лечебницы (Leicester Royal Infirmary). 500 детям врач назначил некорректные дозы противосудорожных препаратов. В 2001 году выяснилось, что у Холтона не было диплома, необходимого для работы детским неврологом, и врач был временно отстранен от профессиональной деятельности.

Родители пострадавших пациентов жаловались, что в результате употребления лекарств, назначенных Холтоном, у детей возникали побочные эффекты, в частности помутнение и временная потеря сознания. Один из пациентов 24-летний Алекс Форман (Alex Foreman) в течение десяти лет получал противосудорожные лекарства. Впоследствии выяснилось, что Форман был болен не эпилепсией, а аутизмом.

Судебные разбирательства в отношении врача начались в 2003 году. В январе 2006-го Комиссия по оценке профпригодности Генерального медицинского совета Великобритании (GMC Fitness to Practice Panel) констатировала серьезные недостатки в работе Холтона.

По решению суда, 105 пациентам, пострадавшим от действия медика, в качестве компенсации было выплачено 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Максимальный размер одной компенсации составил 240 тысяч фунтов. Сообщается, что еще 89 исков будут рассмотрены до конца 2010 года.

Несмотря на судебные тяжбы, в настоящее время Холтон работает нейрофизиологом-консультантом в клинической больнице города Лидс.

medportal.ru