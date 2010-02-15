В Ромнах из-за снега обрушилась крыша жилого дома

Вчера утром в Ромнах Сумской области в одноэтажном жилом доме, где проживают 4 семьи, произошло обрушение элементов крыши на площади около 100 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Отселение жильцов не проводилось, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Предварительной причиной разрушения крыши является большая нагрузка от снежного покрова.

Восстановительные работы ведут коммунальные службы и подразделение МЧС. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.