В Ромнах из-за снега обрушилась крыша жилого дома
13:37, 15 февраля 2010Страна
1
Жертв и пострадавших нет
Вчера утром в Ромнах Сумской области в одноэтажном жилом доме, где проживают 4 семьи, произошло обрушение элементов крыши на площади около 100 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Отселение жильцов не проводилось, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Предварительной причиной разрушения крыши является большая нагрузка от снежного покрова.
Восстановительные работы ведут коммунальные службы и подразделение МЧС. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter