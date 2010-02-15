Любовь - это наркотик и иммуностимулятор

Изучая физиологию любви, ученые делают удивительные открытия, отмечает The Los Angeles Times. Подвергая влюбленных томографии мозга, нью-йоркский психолог Артур Арон установил, что начало влюбленности действует на мозг, точно доза кокаина, сообщает журналистка Джессика Полин Оджилви. "Когда участники эксперимента видели фотографии своих возлюбленных, вентральный покровный отдел мозга, отвечающий за мотивацию и вознаграждение, насыщался допамином" - веществом, которое выделяется в кровь при приятных занятиях вроде секса, отмечает издание.

Позднее в кровь выделяются гормоны окситоцин и вазопрессин, поощряющие формирование эмоциональных связей между любящими. "Окситоцин выделяется у людей в моменты близкого контакта - это может быть долгий взгляд глаза в глаза, объятия или половой акт. Этот же гормон формирует у матери эмоциональную связь с младенцем", - пишет газета. Вазопрессин отвечает за формирование эмоциональных связей у мужчин.

Традиционно считалось, что у большинства пар страстная любовь, сопровождаемая гормональным всплеском, сменяется более спокойной, "братско-сестринской". Но недавно исследовательница из Университета Санты-Барбары Бьянка Асеведо изучила результаты томографии мозга у супругов, которые утверждают, что безумно влюблены друг в друга и теперь, спустя 20 лет после свадьбы. Оказалось, что у этих счастливцев мозг реагирует точно так же, как и у недавно полюбивших друг друга пар - только тревожность и навязчивые мысли отсутствуют. "Согласно предварительным исследованиям, подобная прочная страсть встречается примерно у 30% супружеских пар в США", - говорится в статье. Окситоцин и вазопрессин включают отделы мозга, отвечающие за душевное спокойствие и даже за подавление боли, говорит Асеведо.

Ученые советуют воздействовать на гормональный фон, занимаясь вместе приятными вещами, которые стимулируют выделение допамина. "Начните вместе изучать что-нибудь новое, сходите в театр, сходите на ипподром", - советует Арон. Те, кто счастлив в браке, живут дольше, а иммунитет у них выше, отмечают специалисты.

ami-tass.ru