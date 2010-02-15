Харьковщина: от взрыва газового баллона пострадали 4 человека

В Харьковской области возле села Бараново на участке капитального ремонта газовых скважин № 21, принадлежащем Юлиевскому нефтегазопромыслу, в результате взрыва газового баллона в бытовом вагончике пострадали четверо рабочих.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, все четверо получили ожоги различных частей тела от 25% до 30%. Они были доставлены в больницу в райцентр Валки, а оттуда – в Харьков в больницу неотложной медицинской помощи.

Причина взрыва устанавливается.