Молоко во время беременности защищает ребёнка от склероза

Употребление молока во время беременности позволяет снизить будущий риск развития у ребёнка рассеянного склероза. Такие данные получены исследовательской группой, в которую входили специалисты Американской академии неврологии и Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне /США/.

В обзоре приняли участие свыше 35 тыс. матерей, которых опрашивали об их рационе питания в период беременности. Также было проанализировано здоровье их взрослых детей. После 16-летних наблюдений у 199 человек был диагностирован рассеянный склероз. Медики заметили, что вероятность болезни была существенно ниже среди тех участников, матери которых чаще пили молоко во время беременности.

Подсчитано, что опасность рассеянного склероза у детей понижалась на 56%, если матери выпивали в день по четыре стакана молока. Кроме того зафиксировано, что риск заболевания уменьшался на 45% при высокой концентрации в материнском организме витамина D. Предположительно, именно витамин D в молоке положительно влияет на мозговое и неврологическое развитие человека ещё в материнской утробе, поэтому высокое потребление молочных продуктов и жирной рыбы и достаточное воздействие солнечных лучей особенно важны для беременных женщин.

ami-tass.ru