Днепропетровщина: ветром снесло крышу со здания детского дома
11:31, 15 февраля 2010Страна
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Дом для сирот «Моя семья»
В селе Межирич Павлоградского района Днепропетровской области сильным ветром сорвало часть крыши с двухэтажного здания детского дома для сирот «Моя семья».
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, добавив, что это произошло в субботу.
21 воспитанник детдома и 15 человек персонала заведения временно отселены.
На заседании Павлоградской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о срочном ремонте крыши детдома.
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