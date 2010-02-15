Шоколад и вино помогают победить рак

Такие продукты как шоколад и вино могут убивать клетки раковых опухолей, утверждают американские ученые.

По их словам, красный виноград и темный шоколад определенно можно отнести к группе продуктов, способствующих борьбе с раковыми опухолями. К таковым ранее причислены: черника, чеснок, соя и зеленый чай, передаю «Подробности».

"Мы сейчас более подробно исследуем продукты и пытаемся найти наиболее активно борющиеся с заболеванием. Можно лишь сказать, что красное вино и темный шоколад представляют эффект, сравнимый по действию с клеточной химиотерапией", - говорит Уильям ЛИ, автор исследования и профессор Университета Калифорнии.

И хотя продукты не смогут заменить лекарства на поздних стадиях лечения рака, но вот в качестве профилактики, причем довольно сильной и эффективной, они вполне могут выступать. Пожалуй, самым важным их преимуществом является полное отсутствие побочных эффектов, присущих химическим ангиогенезным препаратам, отмечает эксперт.

Ранее Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с Гарвардской медицинской школой провели практическое исследование, в котором выяснилось, что трехразовое употребление томатов в неделю снижает риск возникновения рака простаты на 30%, напомнил доктор У.ЛИ.

"Очевидно, что мы недооцениваем пользу натуральных продуктов питания. Медицинская революция происходит вокруг нас. Если мы правы, то такое понятие как культура питания в будущем окажет влияние и на здравоохранение, и на психологическое состояние человека и на его общую удовлетворенность жизнью", - акцентирует исследователь.

Специалисты отмечают, что на рынке не так давно появились химиотерапевтические препараты, прием которых приводит к блокированию кровотока к раковым клеткам. В результате это приводит к гибели раковых клеток. Черный шоколад и красное вино обладают схожим действием.