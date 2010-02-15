Омолаживающие продукты

Список из двух десятков продуктов, способствующих омоложению организма и продлению жизни, разработали в рамках совместных исследований ученые коллективы ряда университетов США и Евросоюза, включая университет английского города Лидс. Он составлен на основе сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим механизмом старения клеток человеческого организма, пишет

В каждом из включенных в "меню долгожителей" продуктов имеются исключительно активные вещества, позитивно и эффективно воздействующие на сложные биологические процессы.

В меню вошли мощные антиоксиданты - черный шоколад, чай и кофе. Все они богаты полифенолами, обладающие способностью восстанавливать пораженные клетки и удлинять их жизнь.

Список также включает яблоки, черную смородину, чернику, брокколи, черешню, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, малину, красный виноград, красный лук, шпинат, клубнику и хлеб или хлопья с отрубями. Специалисты указывают, что если другие виды продуктов - мясо, рыба, молоко, злаковые дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и в первую очередь фрукты - биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие срок жизни клеток.

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