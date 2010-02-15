В Крыму ребенок отравился таблетками

Ребенок доставлен в больницу в Феодосии в Крыму после отравления таблетками «Диазолина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в субботу мальчик (2006 года рождения) на некоторое время остался без присмотра родителей, нашел медикаменты и съел их.

Ребенок потерял сознание.

С медикаментозным отравлением мальчик доставлен в детскую больницу.

Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.