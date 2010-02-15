В Крыму ребенок отравился таблетками
08:58, 15 февраля 2010Страна
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Госпитализирован в больницу
Ребенок доставлен в больницу в Феодосии в Крыму после отравления таблетками «Диазолина».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в субботу мальчик (2006 года рождения) на некоторое время остался без присмотра родителей, нашел медикаменты и съел их.
Ребенок потерял сознание.
С медикаментозным отравлением мальчик доставлен в детскую больницу.
Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
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