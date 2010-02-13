В Донецке в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца

В Донецке милиция ведет поиски женщины, выбросившей новорожденного в мусорный контейнер.

Как сообщили УНИАН в Кировском райотделе милиции Донецка, новорожденный мальчик был обнаружен в мусорном контейнере в микрорайоне Текстильщик. На момент обнаружения ребенок подавал признаки жизни, однако к прибытию «скорой помощи» умер.

По факту происшествия проводится расследование.