В Донецке в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца

09:09, 13 февраля 2010
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К прибытию «скорой» умер

В Донецке милиция ведет поиски женщины, выбросившей новорожденного в мусорный контейнер.

Как сообщили УНИАН в Кировском райотделе милиции Донецка, новорожденный мальчик был обнаружен в мусорном контейнере в микрорайоне Текстильщик. На момент обнаружения ребенок подавал признаки жизни, однако к прибытию «скорой помощи» умер.

По факту происшествия проводится расследование.

 

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