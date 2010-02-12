Сыворотка укрепит иммунитет

Диетологи советуют, в целях укрепления иммунитета, выпивать каждое утро по стакану сыворотки, потому что она представляет собой очень ценный и полезный продукт для нашего организма. Оказывается, в ней содержится не обычный сахар, а особый, под названием лактоза, который медленно всасывается в кишечник.

Такой замедленный процесс всасывания замедляет другие процессы, такие как брожение и газообразование, вследствие чего жизнедеятельность кишечной микрофлоры приходит в норму за две-три недели.

В большей степени сыворотка полезна тем, кто страдает избыточным весом и не очень любит заниматься спортом.

Молочная сыворотка богата калием, который так необходим нашему организму, дефицит которого пагубно влияет на организм человека, так например, появляется быстрая утомляемость, развивается ухудшение памяти, снижается внимание, появляются запоры, возникает непереносимость холода.

Так же сыворотка помогает выводить из организма лишнюю жидкость, а вместе с ней и все шлаки, токсины и лишний холестерин.

Исследования ученых показали, что если в организм будет ежедневно поступать всего тридцать граммов сыворотки, то прекратится выработка стрессовых гормонов, а уровень гормона радости – серотонина, только повысится.

Постоянное употребление сыворотки помогает одолеть тягу к сладостям, так же, она быстро утоляет голод.

Сыворотка богата большим содержанием витамина В, который активизирует жировой и углеводный обмен.

На основе сыворотки можно приготовить большое количество, полезных для нашего организма, коктейлей из различных ягод: для этого возьмите сто граммов любой ягоды, одну столовую ложку лимонного сока, одну столовую ложку сахара, корицу по вкусу и, конечно же, сыворотку (двести пятьдесят грамм).

Смешайте в блендере ягоды, добавьте молочную сыворотку, а затем и все остальные компоненты.

Не нужно бегать по магазинам в поисках сыворотки, ее можно приготовить самим в домашних условиях.

Первый способ: налейте в кастрюлю один литр пастеризованного молока и поставьте на огонь, как только молоко начнет закипать, добавьте в него сок одного лимона, быстро все перемешайте и снимите с огня.

Вы увидите, что молоко расслоится на сыворотку и творог, отделите их друг от друга с помощью мелкого сита или марли и продукты к употреблению готовы.

Второй способ: оставьте молоко в теплом месте до того времени, пока не заметите, что оно превратилось в простоквашу.

После чего поставьте скисшее молоко на огонь и доведите до кипения, но, ни в коем случае, не кипятите.

Когда на поверхности молока начнут образовываться сгустки творога, выключите огонь и оставьте молоко на плите до полного остывания.

После этого, так же процеживаем полученную массу, как в первом способе (через марлю или сито) и у нас получается два продукта: творог и сыворотка.

Сыворотку можете пить просто так или готовить на ее основе различные коктейли, а творог можете использовать для приготовления разных блюд или для выпечки. Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!

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