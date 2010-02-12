Китайское травяное лекарство вызывает рак

Китайское травяное лекарство, которое британка принимала для устранения "пятен на коже", вызвало у нее тяжелую почечную недостаточность и привело к развитию злокачественного новообразования, пишет BBC.

Патрисиа Бут (Patricia Booth) в 1997 году начала приобретать растительный препарат Xie Gan Wan в Китайском медицинском центре в Челмсфорде, графство Эссекс, чтобы избавиться от стойкой акнеподобной сыпи на коже. Серьезных проблем со здоровьем у женщины в возрасте 40 с лишним лет тогда не наблюдалось.

Продававшая препарат "китайский доктор" Ин "Сьюзан" У (Ying "Susan" Wu) порекомендовала принимать по 30 таблеток снадобья трижды в день с постепенным снижением дозы по мере исчезновения сыпи. Бут принимала препарат по назначенной схеме в течение пяти с половиной лет – до ноября 2002 года. В августе 2003 года китайский центр закрылся.

Сыпь действительно прошла, однако в феврале 2003 года выяснилось, что британка уже некоторое время страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в гемодиализе. Еще через три года у Бут обнаружили рак (конкретный вид опухоли не указан), по поводу которого она подверглась ряду операций.

Оказалось, что в растительном препарате содержалась аристолоховая кислота, известная своей канцерогенностью и способностью нарушать функции почек. Это вещество содержится в растениях рода кирказон, которые зачастую используются производителями китайских лекарств в качестве замены другим травам. Препарат, назначенный Бут, был запрещен в Великобритании в июле 1999 года.

Британка подала в суд, предъявивший У обвинения в торговле запрещенными веществами, оказании медуслуг без лицензии и причинении тяжкого вреда здоровью. Сама У все обвинения отрицает. Слушания по делу продолжаются.

medportal.ru