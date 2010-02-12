Сельским врачам разрешат торговать лекарствами

Медицинским специалистам, работающим в сельской местности, разрешат заниматься фармацевтической деятельностью. Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов под руководством председателя думского Комитета по охране здоровья Ольги Борзовой, внесен на рассмотрение Госдумы.

По словам авторов законопроекта, в России существует большое количество сельских населенных пунктов, в которых, из-за нехватки специалистов с фармацевтическим образованием, отсутствуют аптеки. По этой причине жители таких сел вынуждены приобретать лекарства за пределами места проживания.

29 января 2010 года Госдума приняла в первом чтении проект закона "Об обращении лекарственных средств", согласно которому продажу лекарств в селах смогут осуществлять организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, например, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Подготовленный депутатами законопроект, наделяет аналогичным правом сертифицированных специалистов, которые имеют высшее или среднее медицинское образование и работают в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отказаться от использования контрольно-кассовых аппаратов в сельских центрах общей врачебной практики, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит решить проблему обеспечения лекарственными средствами жителей сельских населенных пунктов, в которых нет аптек.

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