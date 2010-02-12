Сауна - для красоты кожи

Сауна полезна для здоровья, это знают многие, но помогает ли она стать красивей? Оказывается, да. Специалисты рассказали, как пребывание в сауне действует на кожу.

Как всегда не обошлось без исследований. В эксперименте приняли участие женщины-добровольцы. Они проводили в сауне разное количество времени, а ученые наблюдали, как высокая температура действует на кожу.

В итоге выяснилось, что уже через 2 минуты пребывания в сауне температура на поверхности кожи поднимается до 41 градуса Цельсия.

При этом расширяются капилляры, ускоряется кровообращение, улучшается состояние кожных покровов, повышаются их защитные функции. Кожа начинает дышать, так как высокая температура улучшает процесс усвоения кислорода клетками дермы.

Регулярное посещение сауны выравнивает цвет кожи, делает ее более бархатистой, мягкой и гладкой.

beauty.passion.ru