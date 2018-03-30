Стиральные порошки вредят здоровью

Каждый десятый испытывает проблемы со здоровьем, вызванные средствами для стирки белья. Однако ни Procter & Gamble, ни Colgate-Palmolive ни другие производители стиральных порошков не раскрывают полный список химикатов, ссылаясь на коммерческие секреты. Ученые протестировали товары от нескольких ведущих мировых брендов. Все образцы показали присутствие как минимум одного токсичного компонента. Всего в продуктах бытовой химии обнаружили присутствие около 100 летучих органических соединений, не указанных на этикетке, в том числе канцерогенные.

Что говорить о России, когда по мнению экспертов, каждое четвертое моющее средство в России - подделка. А о безопасности фальшивых стиральных порошков и шампуней никто не думает. Чаще всего их делают из хлорки, соли и ядовитых формальдегидов. Что случится с человеком после пользования такой дрянью, зависит только от его иммунитета.

Опасность № 1 – стиральный порошок может быть вреден для здоровья. Ведь нам, а еще хуже, нашим детям, приходится надевать вещь, которая в стиральной машине могла тесно пообщаться с настоящим «химическим оружием». Постирала сыну футболку, он ее надел, а потом у него красные пятна на теле. Аллергия. Отчего? Грешим на еду, лекарства, пыль и на пушистого кота. А зря - дерматит, крапивница, ринит и даже бронхиальная астма могут вызываться именно аллергией на «безопасный» и к тому же «приятно пахнущий» порошочек.

Хуже всего, что жертвами недорогих стиральных порошков становятся дети, которые наиболее уязвимы к коварным проявлениям аллергии. Только в Москве и Московской области, согласно исследованиям Института аллергологии и клинической иммунологии, аллергией на бытовую химию страдает свыше 200 тысяч человек, а «приятный» запах – это всего лишь отдушки, призванные заглушить настоящий запах ядовитых испарений.

Правильный стиральный порошок должен быть без запаха, и на нем должна быть наклейка – сертификат о том, что он прошел проверку на гипоаллергенность в известном медицинском учреждении.

Не поленитесь и наведите справки по интернету, кто выдал подобное заключение о гипоаллергенности того или иного средства по уходу за одеждой.

Опасность № 2 – широко разрекламированный западный бренд. При покупке смотрите не на марку, а на ценник. Ну не продаются в Германии или во Франции качественные стиральные порошки за 1-2 евро! Значит, вы имеете дело либо с откровенной подделкой, либо с так называемым лицензионным продуктом, качество которого зачастую отличается от оригинала точно также, как бутиковые джинсы от изделия с вещевого рынка с тем же лейблом.

Опасность № 3 – так называемая универсальность. В борьбе за покупателя, особенно в период кризиса, торговцы бытовой химией в рекламе делают ставку на универсальность своего моющего средства. Они призывают нас сэкономить и купить порошок, который с одинаковым успехом отстирает шерстяное платье, тюлевые шторы, хлопковое нижнее белье, да еще и попутно все это отбелит и пятна выведет в придачу. Все это глубокое заблуждение, которое может привести к скоропостижной гибели ваших любимых предметов гардероба.

Товаров бытовой химии, от которых не исходят все эти опасности – а именно, они гарантированно проверены на гипоаллергенность, защищены от подделок качества и выпускаются специализированно для каждого типа ткани - не так уж много.

medicus.ru