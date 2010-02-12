Чем опасны обезжиренные продукты?

Бережешь свое здоровье и употребляешь обезжиренные продукты? Будь осторожен, как бы хуже не стало!

Стремление оградить свой организм от лишнего жира в пище может привести к увлеченности обезжиренными продуктами (в первую очередь — молочными). В принципе, это логично, но не безопасно. И вот почему.

Обезжиренные продукты значительно теряют во вкусе по сравнению со своими лоснящимися братьями. И для того, чтобы задобрить твои вкусовые рецепторы, производители щедро пичкают свою продукцию сахаром. Как и крахмалом, который призван улучшить внешний вид и консистенцию продуктов. В конечном итоге, некоторые «обезжиренные» продукты по калорийности могут превосходить свои «полноценные» аналоги, так что внимательно читай этикетку.

К тому же, low-fat продукты могут содержать большое количество транс-жиров, вызывающих проблемы с сердцем. Несмотря на то, что опасность транс-жиров уже не вызывает сомнений и была доказана, их применение все еще не прекращено. Кстати, маргарин и спреды («легкие» масла) являются еще одним источником таких жиров.

Постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к развитию атеросклероза, возникновению подагры и образованию камней в желчном пузыре (исследования Центра питания Шеффилдского университета, Великобритания) и болезням сердечно-сосудистой системы. К тому же, исключение жиров из рациона тоже не пойдет тебе на пользу — без них невозможна выработка ряда гормонов, желчных кислот, усвоение жирорастворимых витаминов и поддержание обмена веществ. Выход: разумное употребление полноценных продуктов, содержащих ненасыщенные жиры: растительные масла, орехи, рыба и морепродукты, авокадо.

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