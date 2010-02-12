Жителей Гонконга призвали не заражаться глистами для похудения

Департамент здравоохранения Гонконга предупредил желающих похудеть об опасности употребления с этой целью яиц паразитических круглых червей – аскарид. Подобный способ снижения веса широко рекламируется на соответствующих интернет-сайтах мегаполиса, пишет The Daily Telegraph.

Предлагаемые препараты для "быстрого похудения без ограничений в диете" содержат жизнеспособные яйца гельминта (глиста) аскариды (Ascaris lumbricoides). Эти черви паразитируют в тонкой кишке, где питаются полупереваренной пищей. Взрослые особи достигают до 30 сантиметров в длину.

Самка аскариды может откладывать до 200 тысяч яиц в день. Эти яйца превращаются в личинки, которые в процессе развития проникают сквозь кишечную стенку в кровь, попадают с ней в легкие, из легких отхаркиваются в глотку, откуда заглатываются обратно в желудочно-кишечный тракт, где из них вырастают взрослые особи.

По мере увеличения числа аскарид в кишечнике нарастают симптомы кишечного дискомфорта: боль в животе, спазмы, вздутие, тошнота и понос. Инфекция этими гельминтами может осложниться поражением легких, воспалением кишечника, закупоркой желчных протоков и протоков поджелудочной железы.

При большом скоплении аскарид (до нескольких сотен) они могут вызвать кишечную непроходимость, полностью закрыв просвет кишки. Именно в таких количествах они поглощают достаточно питательных веществ, чтобы вызвать снижение веса, а также дефицит витаминов. На этой стадии болезни (аскаридоза) лекарственного лечения бывает недостаточно – паразитов приходится удалять хирургическим путем.

Представитель гонконгского Департамента здравоохранения заявил, что похудение с помощью аскарид – малоэффективная и опасная практика. Он также напомнил, что наиболее надежным и безопасным методом снижения веса остается ограничение потребляемых калорий в сочетании с регулярными физическими упражнениями.

medportal.ru